"Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити" поборются за 18-летнего защитника

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18-летний защитник "Хоффенхайма" Мелайро Богарду попал в сферу интересов сразу трех европейских топ-клубов, передает "Чемпионат".
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассматривает соотечественника в качестве замены травмированным Жерару Пике и Серхи Роберто. Богард может играть как в центре, так и на правом фланге обороны, что делает его кандидатуру привлекательной для каталонского клуба.
Помимо этого, контракт защитника с "Хоффенхаймом" действителен до лета 2021 года, и клуб охотнее согласится на трансфер в январе, чтобы не отпускать игрока бесплатно.
За ситуацией с игроком также следят мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан".
Богард дебютировал в основе "Хоффенхайма" минувшим летом. В нынешнем сезоне футболист провел на поле три матча во всех турнирах.
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