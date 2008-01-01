Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста - СМИ

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.

Фото: Reuters©
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Сегодня 22:21

Врача Диего Марадоны Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Telam.

В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания.

Также расследование ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что она слышала, как в 7:30 утра Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она в целом проверять футболиста и дала ли все необходимые лекарства.

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.

Метки:
Марадона Диего Утраты Аргентина
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 22:21
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