Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста - СМИ

Врача Диего Марадоны Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Telam.

В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания.

Также расследование ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что она слышала, как в 7:30 утра Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она в целом проверять футболиста и дала ли все необходимые лекарства.

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.