Пригласивший Жукова в "Вислу" тренер покинул клуб

Краковская "Висла" в своем твиттере объявила об уходе главного тренера команды Артура Сковронека, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист возглавлял "Вислу" с ноября 2019 года по 28 ноября 2020 года. Под его руководством команда сыграла 34 официальных матча. В прошлом сезоне он справился с главной задачей и сохранил с командой место в экстраклассе.

В нынешнем сезоне "Висла" смогла набрать в 11 играх всего десять очков и занимает 12 место из 16-ти команд.

Именно под его руководством в команду пришел казахстанский полузащитник Георгий Жуков. В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей, а в этом девять за "Вислу".