Пригласивший Жукова в "Вислу" тренер покинул клуб

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Краковская "Висла" в своем твиттере объявила об уходе главного тренера команды Артура Сковронека, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Специалист возглавлял "Вислу" с ноября 2019 года по 28 ноября 2020 года. Под его руководством команда сыграла 34 официальных матча. В прошлом сезоне он справился с главной задачей и сохранил с командой место в экстраклассе.
В нынешнем сезоне "Висла" смогла набрать в 11 играх всего десять очков и занимает 12 место из 16-ти команд.
Именно под его руководством в команду пришел казахстанский полузащитник Георгий Жуков. В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей, а в этом девять за "Вислу".
380 dni trwała misja Artura Skowronka przy R22, który w sobotę 28 listopada przestał pełnić funkcję szkoleniowca Wisły. 38-latek zasiadał na ławce trenerskiej Białej Gwiazdy podczas 34 oficjalnych spotkań.