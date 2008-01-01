Команда Вороговского одержала волевую победу и возглавила чемпионат Бельгии

"Беерсхот", за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал волевую победу над "Мехеленом" и вышел в лидеры чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Мехелене и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Причем авторами всех мячей стали футболисты "Беерсхота". Тарик Тиссудали вывел команду вперед на 13-й минуте, но затем футболисты "Беерсхота" дважды забили себе: Фредерик Франс на 21-й минуте и Айртон Мбоко на 44-й.

Победу новому лидеру чемпионата принесли Ян ван ден Берг на 69-й и Исмаила Кулибали на 80-й. Причем на 58-й минуте с поля был удален футболист "Мехелена" Астер Вранкс.



Вороговский вышел в стартовом составе "Беерсхота" и отыграл 86 минут. Его команда набрала 28 очков и обошла "Генк" по дополнительным показателям. Третьим с 27 баллами идет "Брюгге".