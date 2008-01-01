Клуб казахстанца упустил победу и потерпел пятое поражение в европейском чемпионате

Игра была домашняя.

Фото: ФК "Висла"©
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Сегодня 07:51
"Висла", цвета которой защищает полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков, потерпела поражение от "Заглембе" в 11-м туре чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Кракове, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева усилиями Фелисио Брауна на 55-й минуте. На это соперник ответил точными ударами Лоренцо Шимича и Каспера Ходыни на 68-й и 86-й минутах соответственно.

Жуков вышел в стартовом составе, но был заменен на 77-й минуте. Для 26-летнего казахстанца это был десятый матч в составе польского клуба, за который он играет с января 2020 года. До этого выступал за "Кайрат" в период 2017-2019 годов.

Как итог, "Висла" потерпела пятое поражение в чемпионате и с десятью очками расположилась на 12-м месте из 16-ти, "Заглембе" с 18 баллами оказался на четвертой позиции.
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Футбол Польша Жуков Георгий Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:51
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