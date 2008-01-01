Григорчук после ухода из "Астаны" привел новый клуб к чемпионству

Солигорский "Шахтер" под руководством бывшего главного тренера "Астаны" Романа Григорчука стал чемпионом Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Судьба чемпионства решалась в заключительном, 30-м туре в матчах "Шахтер" - "Минск" и "Динамо Минск" - БАТЭ. Причем команде Григорчука нужно было набирать больше очков, так как команда из Борисова лидировала с отрывом в одно очко.

В матче в Солигорске развернулась настоящая драма - до 92-й минуты "Шахтер" играл вничью с "Минском", но два гола в добавленное время принесли команде победу, а вместе с ней чемпионский титул. БАТЭ же в параллельном матче сыграл нулевую ничью и в итоге стал вторым, отстав на один балл - 59 против 58.

Для "Шахтера" из Солигорска это второй титул в истории и второй с 2005 года. Григорчук возглавил команду в сентябре. В первой части сезона командой руководил другой украинский специалист Юрий Вернидуб.

Также в команде из Солигорска выступают: экс-полузащитник карагандинского "Шахтера" Юлиус Сзоке, бывший нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга и экс-защитник "Кайрата" Сергей Политевич.

Напомним, в январе Григорчук покинул "Астану". В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.