В Аргентине на церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки

В стране объявлен трехдневный траур.

Фото: tv6.news©
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Сегодня 20:45

В Аргентине во время церемонии прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной произошли столкновения с полицией, сообщает Sportbox.ru со ссылкой на телеканал TN.

Отмечается, что беспорядки были зафиксированы перед президентским Дворцом в Буэнос-Айресе, где собирались люди, чтобы пройти внутрь и проститься с легендой.



Ожидается, что попрощаться с Марадоной придет не меньше миллиона человек. В Аргентине из-за кончины великого игрока объявлен трехдневный траур.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре аргентинец был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

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Футбол Марадона Диего Аргентина
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 20:45
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