Генсек КФФ отреагировал на смерть Марадоны

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин высказался по поводу скоропостижной кончины Диего Марадоны.



"Казахстанская и мировая футбольная общественность скорбит по поводу ухода из жизни Диего Марадоны.

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Скончался футболист планетарного масштаба и человек с золотым сердцем.

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Филигранная техника и нестандартные решения.



Эпатаж публики и неподчинение догмам.



Рука божья и ноги дьявола.



Бунтарь и защитник бедняков.



Жил как герой и ушел как боец.



Таким он нам запомнился и останется в истории.



Диего Армандо Марадона...



Светлая память и царствие небесное.



Казахстанская федерация футбола глубоко скорбит по поводу ухода из жизни звезды мирового футбола и соболезнует семье покойного в связи с тяжелой утратой", - написал он на своей странице в Instagram.



О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.