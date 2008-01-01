Генсек КФФ отреагировал на смерть Марадоны

Об уходе из жизни легенды стало известно 25 ноября.

Фото: КФФ©
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Сегодня 19:02

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин высказался по поводу скоропостижной кончины Диего Марадоны.

"Казахстанская и мировая футбольная общественность скорбит по поводу ухода из жизни Диего Марадоны.

Скончался футболист планетарного масштаба и человек с золотым сердцем.

Филигранная техника и нестандартные решения.

Эпатаж публики и неподчинение догмам.

Рука божья и ноги дьявола.

Бунтарь и защитник бедняков.

Жил как герой и ушел как боец.

Таким он нам запомнился и останется в истории.

Диего Армандо Марадона...

Светлая память и царствие небесное.

Казахстанская федерация футбола глубоко скорбит по поводу ухода из жизни звезды мирового футбола и соболезнует семье покойного в связи с тяжелой утратой", - написал он на своей странице в Instagram.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Метки:
Футбол КФФ Марадона Диего Аргентина
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 19:02
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