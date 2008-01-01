Озвучены предварительные результаты вскрытия Марадоны

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Об этом сообщает Infobae.com.

Такой вывод содержится в отчете, составленном после вскрытия. "Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы, 11 ноября его выписали из больницы.

Ранее адвокат Марадоны заявил, что тот умер от сердечного приступа. Футболист перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.

О смерти Марадоны, которому было 60 лет, стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.

В качестве футболиста Марадона выступал за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.