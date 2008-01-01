Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Стали известны последние слова бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны. По данным телеканала Todo noticias, футболист рассказал перед смертью о своем самочувствии.

Марадона был дома с племянником Джонни Эспосито, психологом и медбратом. "Мне нехорошо", - сказал он после завтрака и ушел в свою комнату, чтобы прилечь.

Медики вызвали скорую, однако, когда врачи прибыли, Марадона уже не мог дышать. Его пытались реанимировать, но спасти футболиста не удалось.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист Диего Синагра, сын Диего Марадоны, попал в реанимацию. У 34-летнего Синагры начались осложнения на фоне коронавируса, спортсмен узнал о смерти своего отца, будучи на больничной койке, от работника "желтой газеты", который пытался получить комментарий.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.