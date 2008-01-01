Казахстанский футболист из белорусского клуба получил заманчивое предложение в Европе

Полузащитник белорусского клуба "Рух" Владислав Васильев может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Уверенная игра 23-летнего казахстанца привлекла внимание зарубежных клубов.

Сам Васильев считает приоритетом для себя дальнейшие выступления в Европе, несмотря на то, что попал в поле зрения "Астаны".

Также главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский заявил, что его клуб пристально следит за игрой полузащитника "Руха".

Васильев принадлежит "Динамо-Бресту", в составе которого в прошлом году стал чемпионом Беларуси, однако в этом сезоне выступает за "Рух" в рамках арендного соглашения. В сезоне 2020 года на его счету восемь голов и семь голевых передач.

За сборную Казахстана Васильев дебютировал в выездном матче против Беларуси в Минске. На ноябрьские игры против Черногории, Албании и Литвы полузащитник не был вызван из-за положительного теста на наличие коронавируса.