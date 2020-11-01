Любителям спорта предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 12, PS 5 и квартиры в новостройке

В Новый год с новым жильем! С 23 ноября по 28 декабря международный онлайн-букмекер Parimatch проводит праздничную акцию "Врывайся в квартиру".

Все, кто поставит от 1 000 тенге на любое спортивное событие

и введет свой номер счета на сайте акции, автоматически примут участие в розыгрыше новой квартиры в любом городе страны!

Кроме того, каждую пятницу Parimatch будет разыгрывать iPhone 12 Pro и Mini, Air Pods, Sony PlayStation 5 и до 200 000 тенге бонусов на игровой счет.

Главный розыгрыш состоится 29 декабря. Победителей определят в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел.

Для участия в каждом из пяти еженедельных розыгрышей достаточно ставить от 1000 тенге раз в неделю.

Принять участие в акции

На что поставить?

1. Сейчас проходит множество футбольных чемпионатов: Лига чемпионов УЕФА, английская Премьер-лига, немецкая Бундеслига.

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Помимо Казахстана, бренд представлен в Украине, Беларуси, Кипре, Танзании и Таджикистане.

Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор МакГрегор. Официальные партнеры бренда - ФК "Лестер Сити", ФК "Эвертон" и ФК "Ювентус". Также Parimatch - титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и боксер Виктор Коточигов.