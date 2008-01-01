Экс-лидер "Астаны" отдал ассист за немецкий клуб в матче с тремя голами и упущенной победой

Бывший футболист "Астаны" Патрик Твумаси
, выступающий с осени за "Ганновер"
, отметился результативными действиями в гостевом матче с "Вюрцбургер Кикерс"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча восьмого тура второй немецкой Бундеслиги прошла в Вюрцбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми успеха добились гости, когда на 17-й минуте отличился Марвин Дукш с передачи Твумаси. Однако "Вюрцбургер Кикерс" смог не только отыграться, но и вырвать победу. Голами на 53-й и 74-й минутах отметились Ридж Манси и Давид Копач.
После этой неудачи "Ганновер" с десятью очками расположился на десятом месте из 18-ти, а "Вюрцбургер Кикерс", набрав четыре балла, остался в подвале таблицы.
Напомним, что 26-летний Твумаси перешел из "Алавеса" в "Ганновер" в сентябре, подписав контракт до 2023 года.
Ганский форвард хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Астану" (2013, 2015-2018), в составе которой провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.