"Беерсхот" Вороговского обыграл самый титулованный клуб Бельгии

ФК "Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, дома обыграл самый титулованный клуб Бельгии "Андерлехт", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии прошла на Олимпийском стадионе в Антверпене и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Исмаила Кулибали (29-я минута) и Рафаэль Хольцхаузер (50-я). У "Андерлехта" гол престижа забил Лукас Нмеча (88-я).

Вороговский попал в заявку на игру, но на поле не вышел. В текущем сезоне казахстанец провел девять матчей и забил один гол.

"Беерсхот" с 25-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего "Брюгге". "Андерлехт" (21) идет седьмым.