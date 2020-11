Защитник после удаления голкипера в серии пенальти встал в ворота и отразил решающий удар

Редчайший эпизод произошел во время матча 1/8 финала плей-офф MLS между "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити", сообщает "Спорт-Экспресс". Голкипер "Орландо" Педро Гальесе был удален прямо во время серии послематчевых пенальти.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью - 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов после четырех попыток "Орландо" вел 4:3.

Пенальти исполнял игрок ньюйоркцев Исмаэль Таджури, который не смог переиграть Педро Гальесе, однако судья встречи посмотрел видеоповтор, на котором заметил, что голкипер вышел далеко из ворот. Гальесе получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече. Замен у "Орландо" больше не было, и в ворота встал защитник Родриго Шегель.

Таджури переиграл защитника, но "Орландо" все равно мог завершить серию решающим пятым ударом. Однако бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Нани свою попытку не реализовал.

В серии до промаха команды реализовали по две попытки, пока не настал черед исландца Гудмундура Тораринссона. Тот пробил неудачно, Шегель взял его удар и принес "Орландо" победу и выход в четвертьфинал.

After Orlando keeper Pedro Gallese got sent off in their penalty shootout vs. NYCFC, defender Rodrigo Schlegel went in goal.



He then made the save that led to their first-ever playoff win ????



