ФИФА проведет премию года в онлайн-формате

Премия ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате, передает "Чемпионат". Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой.
Голосование за лучших игроков стартует 25 ноября и будет завершено 9 декабря.
Обладатели наград будут определены в следующих номинациях:
1. Лучший игрок (женский футбол/мужской футбол);
2. Лучший вратарь (женский футбол/мужской футбол);
3. Лучший тренер (женский футбол/мужской футбол);
4. Символическая сборная года (женский футбол/мужской футбол);
5. Премия ФИФА за честную игру;
6. Награда ФИФА болельщикам;
7. Премия Пушкаша за самый красивый забитый мяч.
Напомним, в 2019 году лучшим футболистом мира стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, лучшим вратарем - голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер, а лучшим тренером - Юрген Клопп ("Ливерпуль").