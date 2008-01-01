ФИФА проведет премию года в онлайн-формате

Премия ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате, передает "Чемпионат". Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой.

Голосование за лучших игроков стартует 25 ноября и будет завершено 9 декабря.

Обладатели наград будут определены в следующих номинациях:

1. Лучший игрок (женский футбол/мужской футбол);

2. Лучший вратарь (женский футбол/мужской футбол);

3. Лучший тренер (женский футбол/мужской футбол);

4. Символическая сборная года (женский футбол/мужской футбол);

5. Премия ФИФА за честную игру;

6. Награда ФИФА болельщикам;

7. Премия Пушкаша за самый красивый забитый мяч.

Напомним, в 2019 году лучшим футболистом мира стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, лучшим вратарем - голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер, а лучшим тренером - Юрген Клопп ("Ливерпуль").