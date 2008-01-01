Клуб игрока "Астаны" избежал поражения в матче с незабитым пенальти и удалением

Футбольный клуб "НЕК"
, за который на правах аренды выступает нападающий "Астаны" Рангело Янга
, сыграл вничью с "Родой"
в Эрстедивизи (второй по силе дивизион Нидерландов), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча 13-го тура прошла в Неймегене и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Кеса Лейкса на 36-й минуте. Хозяева отыгрались на 78-й, когда отличился Томас Бикман, тем самым реализовав численное большинство - на 59-й Роланд Альберг заработал удаление.
При этом "Неймеген" был близок к тому, чтобы вырвать победу, но Сиб ван Оттеле не реализовал пенальти за пять минут до конца основного времени.
Янга вышел на поле на 32-й минуте, заменив Джонатана Окиту.
После этой игры "Неймеген", набрав 21 балл, расположился на шестом месте из 20-ти, а "Рода" с 17 очками оказалась на 12-й позиции.
Отметим, что Янга за нынешний клуб выступает с августа, забив четыре гола в деcяти играх. Правами на него по-прежнему обладает "Астана".
Первую часть нынешнего года легионер провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.