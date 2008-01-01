17-летний казахстанский футболист дебютировал за основу "Фенербахче"

Он является уроженцем Шымкента.

Микаэль Аскаров. Фото: fotomac©
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Вчера 23:47

17-летний казахстанский защитник Микаэль Аскаров сыграл за основную команду "Фенербахче", сообщает KazFootball.kz. Это произошло в товарищеском матче против "Карагюмрюка", который завершился ничьей 3:3. 

Аскаров является воспитанником стамбульского клуба. Он выступает за "Фенербахче U-19" на позиции левого защитника.

Футболист родился в Шымкенте, но в 2011 году переехал в Турцию вместе с родителями, которые работают в туристической сфере. 

В 2018 году Аскаров сыграл за юношескую сборную Казахстана в товарищеском матче. 

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Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:47
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