Игрок "Кайрата" вышел на замену и за 15 минут удалился в матче Лиги наций. Его сборная проиграла Италии

Игра была на выезде.

Фото: Łukasz Skwiot/Cyfrasport/Newspix©
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Сегодня 11:39
Сборная Польши по футболу, цвета которой защищает полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски, проиграла Италии в пятом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. 

Голами отметились Жоржиньо (27-я минута, пенальти) и Доменико Берарди (84-я). При этом гости заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Гуральски за второе предупреждение на 77-й минуте. Интересно, что он вышел на поле сразу после перерыва, заработав первый "горчичник" на 62-й минуте. 



После этой игры Италия с девятью очками возглавила группу 1 дивизиона А, а Польша с отставанием на два пункта расположилась на третьей позиции.

В шестом туре, 18 ноября, сыграют Польша - Нидерланды, Босния - Италия.
Метки:
Футбол Лига наций Польша Гуральски Яцек Кайрат ФК
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 11:39
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