Игрок "Кайрата" вышел на замену и за 15 минут удалился в матче Лиги наций. Его сборная проиграла Италии

Сборная Польши по футболу
, цвета которой защищает полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски
, проиграла Италии
в пятом туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голами отметились Жоржиньо (27-я минута, пенальти) и Доменико Берарди (84-я). При этом гости заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Гуральски за второе предупреждение на 77-й минуте. Интересно, что он вышел на поле сразу после перерыва, заработав первый "горчичник" на 62-й минуте.
После этой игры Италия с девятью очками возглавила группу 1 дивизиона А, а Польша с отставанием на два пункта расположилась на третьей позиции.
В шестом туре, 18 ноября, сыграют Польша - Нидерланды, Босния - Италия.