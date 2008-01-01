Экс-защитник "Барселоны" Маскерано объявил о завершении карьеры

С каталонским клубом он выиграл множество титулов.

Фото: ФК "Барселона"©
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Сегодня 11:09
Бывший футболист "Барселоны" Хавьер Маскерано, последним клубом которого стал аргентинский "Эстудиантес", объявил о завершении карьеры, сообщает Eurosport.

"Пора закончить карьеру после всего, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное - закончить сегодня. Я на сто процентов прожил свою профессию, отдал столько, сколько мог. И хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность вернуться в Аргентину", - сказал 36-летний Маскерано.

Хавьер выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону", "Хэбэй Чайна Форчун" и "Эстудиантес".

Он по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, пять раз стал чемпионом Испании, неоднократно брал с "Барселоной" национальные Кубки.
Метки:
Футбол Барселона Ливерпуль Испания Ла Лига АПЛ Аргентина
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 11:09
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