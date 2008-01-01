Экс-защитник "Барселоны" Маскерано объявил о завершении карьеры

Бывший футболист "Барселоны" Хавьер Маскерано
, последним клубом которого стал аргентинский "Эстудиантес"
, объявил о завершении карьеры, сообщает Eurosport
.
"Пора закончить карьеру после всего, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное - закончить сегодня. Я на сто процентов прожил свою профессию, отдал столько, сколько мог. И хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность вернуться в Аргентину", - сказал 36-летний Маскерано.
Хавьер выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону", "Хэбэй Чайна Форчун" и "Эстудиантес".
Он по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, пять раз стал чемпионом Испании, неоднократно брал с "Барселоной" национальные Кубки.