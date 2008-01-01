Матч чемпионата Уэльса завершился массовой дракой футболистов и удалениями

Матч 13-го тура чемпионата Уэльса по футболу между "Карнарвоном" и "Коннах Куэй" завершился массовой дракой и несколькими удалениями. Об этом сообщает Eurosport.

Страсти накалились после жесткого столкновения в центре поля на 98-й минуте – полузащитники Арон Эдвардс и Паулу Мендеш врезались друг в друга. В конфликт мгновенно вписались другие футболисты, при этом некоторые из них, например, вратарь "Коннах Куэй" Льюис Брасс, проявили себя очень агрессивно.

В результате стычки судья показал три красные карточки: по одной самым активным участникам из двух команд и тому самому вратарю гостей Брассу. Всего арбитр удалил четырех игроков

Сама игра завершилась победой "Коннах Куэй" (2:1) – решающий мяч был забит на 92-й с пенальти. "Коннах" идет вторым в таблице (23 очка после 10 матчей), "Карнарвон" – шестой (11 баллов).