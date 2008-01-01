"Он выиграл бы меня в забеге". Болт назвал Роналду суператлетом

34-летний ямайский легкоатлет, 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, Усэйн Болт высоко оценил форму форварда туринского "Ювентуса" 35-летнего Криштиану Роналду, передает "Чемпионат".

Он заявил, что в настоящее время проиграл бы португальскому футболисту в забеге.

"Я думаю, что в забеге Криштиану Роналду выиграл бы меня в забеге, потому что он по-прежнему продолжает карьеру.

Криштиану много работает каждый день, лично для меня он суператлет. Он всегда на вершине своего вида спорта. Он усердно и сосредоточенно работает каждый день. Думаю, сейчас он быстрее меня", - сказал Болт.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду провел пять матчей за "Ювентус", в которых забил шесть мячей.

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