Клуб из ОАЭ без Исламхана вылетел из Кубка Арабского залива

При этом игру заканчивал вдесятером.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Вчера 23:00
"Аль-Айн", за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сыграл в гостях вничью с "Хаур-Факкан" и выбыл из Кубка Арабского залива, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 0:0. Однако в первой игре "Аль-Айн" на своем поле уступил со счетом 2:4, вследствие чего по сумме двухраундового противостояния дальше прошел "Хаур-Факкан".

При этом гости заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления бразильца Эрика на 59-й минуте.

Напомним, Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн", после чего был отстранен от игр. Ожидается, что 27-летний полузащитник будет дисквалифицирован, что может потребовать от "Аль-Айна" искать казахстанцу замену в будущем.
Метки:
Футбол Аль-Айн ФК ОАЭ Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:00
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