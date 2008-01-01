Исландия после замены игрока "Астаны" дважды пропустила и осталась за бортом Евро-2020

Сборная Исландии по футболу, за которую выступает полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон, проиграла Венгрии и не смогла квалифицироваться в финальную часть Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Стыковой матч в Будапеште завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми успеха добились гости - Гильфи Сигурдссон на 11-й минуте забил со стандарта не без помощи голкипера Петера Гулачи, выпустившего скользкий мяч из рук за "ленточку" ворот.



Неплохо действовавшие в обороне исландцы под занавес встречи дважды дрогнули, пропустив мячи от Лоика Него и Доминика Собослаи на 88-й и 90+2-й минутах. Как итог, на Евро отобрались венгры.







Сигурьонссон вышел в стартовом составе, но был заменен на 87-й минуте, то есть незадолго до драматичной концовки матча.



Отметим, что 30-летний хавбек выступает за "Астану" с 2019 года, а к играм за свою сборную начал привлекаться восемь лет назад.



Определились все участники Евро-2020