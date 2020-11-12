"Это очень плохо". Игрок "Астаны" - о пяти пропущенных мячах и первой игре за сборную с капитанской повязкой

Полузащитник "Астаны"
и сборной Беларуси по футболу Иван Маевский
прокомментировал выездное поражение от Румынии (3:5) в товарищеском матче. Его интервью приводит сайт Football.by
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- Матч результативный, но для нас со знаком "минус": все-таки пропустили пять мячей. Это очень плохо. Но нужно всегда анализировать ошибки. В этой игре пропустили трижды со стандартов, а это потеря концентрации в ключевых эпизодах. У нас в команде хватает высоких футболистов, и пропускать три мяча со стандартов, в частности с угловых, мы не должны. Это однозначно.
Здорово, что сумели забить три мяча, плюс нереализованный пенальти, но нужно провести работу над ошибками, проанализировать и, конечно, играть лучше.
- Твоя первая игра с капитанской повязкой.
- Это очень ответственно. Благодарен тренерскому штабу, что доверили мне ее. Расстроен, что так сыграли, хотелось, конечно, победить. Но это футбол, бывает и такое. Повторюсь: нужно делать выводы, двигаться дальше. Через четыре дня встреча со сборной Литвы - обязаны побеждать, играть на победу, потому что в Лиге наций ждут две важные встречи. Будем готовиться.
- 38-й матч за сборную, ты догнал по этому показателю Александра Хацкевича.
- Это, конечно, очень приятно. Все-таки догоняю Александра Николаевича, тренера, который для меня очень много сделал - впервые вызвал в национальную сборную, помог мне в большом футболе, в становлении. Для меня всегда приятно выступать за сборную. Да, этот год очень сложный для всех, но я сюда приезжаю, стараюсь выкладываться, играть для болельщиков. Да, и у меня много травм. Сложный год... Хочется приносить радость людям, но главное - здоровье.
Отметим, что Беларусь проиграла в гостях Румынии - 3:5. 32-летний Маевский отыграл до 62-й минуты, когда его заменил Евгений Яблонский. В национальную команду он привлекается с 2015 года.
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