Заразившийся коронавирусом дебютант сборной Казахстана признан лучшим в зарубежном клубе

Болельщики белорусского "Руха" признали полузащитника сборной Казахстана Владислава Васильева лучшим игроком команды в матче против "Витебска" (0:0), сообщает KazFootball.kz.

Футболист набрал в опросе 24,39 процента голосов.

Это уже третья подобная награда казахстанца за сезон. Ранее он становился лучшим в матче против "Смолевичей" и "Динамо-Брест".

Напомним, ранее Васильев не смог прибыть в расположение сборной на последние матчи группы Лиги наций. Как оказалось, он заразился коронавирусом. В национальной команде он дебютировал в октябре.