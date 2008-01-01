Заразившийся коронавирусом дебютант сборной Казахстана признан лучшим в зарубежном клубе

Он не поможет команде в Лиге наций.

Владислав Васильев. Фото: КФФ©
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Сегодня 20:35

Болельщики белорусского "Руха" признали полузащитника сборной Казахстана Владислава Васильева лучшим игроком команды в матче против "Витебска" (0:0), сообщает KazFootball.kz.

Футболист набрал в опросе 24,39 процента голосов.

Это уже третья подобная награда казахстанца за сезон. Ранее он становился лучшим в матче против "Смолевичей" и "Динамо-Брест".

Напомним, ранее Васильев не смог прибыть в расположение сборной на последние матчи группы Лиги наций. Как оказалось, он заразился коронавирусом. В национальной команде он дебютировал в октябре.

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Васильев Владислав Сборная РК по футболу Беларусь
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Сегодня 20:35
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