ПСЖ может приобрести Криштиану Роналду

Французский "Пари Сен-Жермен" может приобрести португальского форварда Криштиану Роналду. Такую возможность допустил спортивный директор клуба Леонардо, передает "Чемпионат".

"Сегодня в футболе можно допустить все, что угодно. Может, завтра Криштиану Роналду проснется с мыслью, что ему хочется поиграть где-то еще. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и ПСЖ входит в их ряд. Все дело в возможности и конкретном случае", - сказал Леонардо.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" намерен продать нападающего, так как зарплата 35-летнего португальца сильно бьет по бюджету клуба в период пандемии. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провел четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Его контракт с туринским клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 60 миллионов евро.