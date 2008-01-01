"Не играй, ты уже продан". Экс-игрок "Астаны" удалился в матче, обрек команду на поражение и попал в немилость фанатов

Димаш Тулегенов

Экс-футболист "Астаны" Педро Энрике попал под шквал критики в чемпионате Турции. Бразильский вингер выступает за "Кайсериспор". Корреспондент Vesti.kz разобрался, в чем причина недовольства фанатов, и выделил самые яркие высказывания болельщиков.



В матче седьмого тура чемпионата Турции "Кайсериспор" у себя дома принимал "Хатайспор", который по результатам прошлого сезона вышел в высший дивизион с первого места. Хозяева уступили с минимальным счетом 0:1, а победный мяч записал на свой счет бывший форвард английского "Сток Сити" Маме Бирам Диуф.



Все было относительно спокойно до 54-й минуты встречи, когда экс-вингер "Астаны" получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В меньшинстве хозяева продержались лишь десять минут, после чего команда пропустила гол, который стал в этой игре единственным.



После матча фанаты клуба назвали главного виновника встречи, которым стал как раз Педро. Вспыльчивый бразилец уже не в первый раз подводит свою команду, а в прошлом сезоне, в рамках внутреннего чемпионата, Энрике удалялся аж дважды, что довольно много для атакующего флангового игрока.



"Единственная причина поражения - Педро", "Не играй, ты уже продан", "Тебе должно быть стыдно, Энрике", - подобные комментарии заполнили клубный Instagram-аккаунт. После массового недовольства Энрике выложил на своей странице ответ, в котором принес болельщикам и одноклубникам искренние извинения и заявил, что уважает каждого.



Напомним, что Энрике выступал в составе "Астаны" во второй половине 2018 года. В составе столичных бразилец провел 19 матчей, отметившись голами в ворота АПОЭЛа и "Яблонца" (дома и в гостях). В этих играх бразилец также не славился своей дисциплиной, заработав семь желтых карточек.



В турнирной таблице чемпионата Турции "Кайсериспор" набрал шесть очков в семи матчах, опустившись в зону вылета. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что команду может возглавить Станимир Стойлов.