Кандидат в сборную Казахстана сыграл против бывшего тренера из "Кайрата"

Футбольный клуб "Эрмис"
казахстанца Магомеда Парагульгова
сыграл на своем поле вничью с "Эносисом"
, который возглавляет экс-тренер "Кайрата" Карлос Феррер
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча десятого тура чемпионата Кипра прошла в Ларнаке и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Христофороса Гавриила на 56-й минуте. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте - отличился Жонатан Балотелли.
Парагульгов вышел на замену на 74-й минуте.
26-летний казахстанец в свое время играл под руководством Феррера в "Кайрате", в котором испанский специалист работал в период 2017-2018 годов.
В нынешний клуб Парагульгов перешел в сентябре, подписав контракт до конца сезона.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат", "Иртыш" и "Кайсар". Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.