Кандидат в сборную Казахстана сыграл против бывшего тренера из "Кайрата"

Все голы были забиты во втором тайме.

Магомед Парагульгов. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 11:16
Футбольный клуб "Эрмис" казахстанца Магомеда Парагульгова сыграл на своем поле вничью с "Эносисом", который возглавляет экс-тренер "Кайрата" Карлос Феррер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча десятого тура чемпионата Кипра прошла в Ларнаке и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Христофороса Гавриила на 56-й минуте. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте - отличился Жонатан Балотелли.



Парагульгов вышел на замену на 74-й минуте.

26-летний казахстанец в свое время играл под руководством Феррера в "Кайрате", в котором испанский специалист работал в период 2017-2018 годов.

В нынешний клуб Парагульгов перешел в сентябре, подписав контракт до конца сезона.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат", "Иртыш" и "Кайсар". Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 11:16
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