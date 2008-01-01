Уроженец Казахстана забил восьмой гол за европейский клуб

В КПЛ он так и не заиграл.

Фото: ФК "Динамо-Брест"©
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Сегодня 08:42
"Динамо-Брест", цвета которого защищает уроженец Сарани Михаил Гордейчук, проиграл на своем поле "Торпедо-БелАЗу" в 28-м туре чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Бресте завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Юрий Габовда, отличившийся на 56-й и 74-й минутах, а также точным ударом на пятой компенсированной минуте отметился Дмитрий Антилевский. В составе проигравших голы на 32-й и 88-й (пенальти) минутах забили Денис Лаптев и Михаил Гордейчук.



Благодаря этой победе "Торпедо-БелАЗ" набрал 50 очков и вышел на четвертое место в таблице, в то время как "Динамо-Брест" с отставанием на два пункта расположился на пятой позиции из 16.

Отметим, что 31-летний Гордейчук первую часть сезона 2019 года отыграл за костанайский "Тобол", забив два гола в 14 матчах, после чего перешел в нынешний клуб. В текущем чемпионате он сыграл за брестчан 27 матчей и отметился восемью голами.
Метки:
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Сегодня 08:42
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