Клуб Вороговского упустил победу в безумном матче с двумя пенальти и десятью голами

"Беерсхот"
, за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, потерял очки с "Кортрейком"
в рамках выездного матча 12-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Кортрейке и завершилась со счетом 5:5.
В составе хозяев отличились Михил Йонкхере (1-я минута), Фаиз Селемание (8-я), Иломбе М'Бойо (57-я, пенальти), Пап Хабиб Гуйе (68-я), Трент Сэйнсбери (90+4-я). У гостей голами отметились Пьер Бурден (39-я, 74-я), Рафаэль Хольцхаузер (49-я, пенальти), Тарик Тиссудали (50-я) и Фредерик Франс (88-я).
После этой игры "Беерсхот" с 22 очками расположился на втором месте из 18, тогда как "Кортрейк" с 16 баллами оказался на девятой позиции.
Вороговский вышел в стартовом составе, на 28-й минуте получил предупреждение, а на 31-й был заменен.
24-летний казахстанец выступает за нынешний клуб с 2019 года. В текущем чемпионате он провел девять матчей и забил один гол.