"Аль-Айн" одержал разгромную победу в матче с незабитым пенальти, офсайдом и заменой Исламхана

ФК "Аль-Айн", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, одержал победу в домашнем матче пятого тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда принимала на своем поле "Аль-Зафру" и выиграла со счетом 4:1.

После первого тайма на табло было 1:1. Сначала счет во встрече открыли гости, на 20-й минуте отличился Михаил Росхевел. На 27-й сравнял Лаба Коджо.

На 89-й минуте все тот же Коджо выдал пас Цукаса Сиотани, который вывел "Аль-Айн" вперед. На 90-й команда Исламхана отличилась еще раз, на этот раз гол забил Фахад Хадид. И уже на шестой добавленной в основному времени матча минуте был установлен окончательный счет - Коджо оформил дубль.

При этом счет мог быть более разгромным. На 54-й минуте Коджо не забил пенальти. А на 90+2 судья не засчитал "Аль-Айну" взятие ворот из-за офсайда.

Отметим, что Исламхан вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 67-й минуте.

Благодаря этой победе "Аль-Айн", набрав в пяти матчах восемь очков, поднялся сразу с девятого на пятое место в турнирной таблице.