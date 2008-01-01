Вышел в старте и заработал предупреждение. Александр Меркель сыграл третий матч за новый клуб

"Аль-Фейсали"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель
, сыграл в гостях вничью с командой "Дамак"
в рамках четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в городе Абха и завершилась со счетом 0:0.
Меркель вышел в стартовом составе и заработал предупреждение на 16-й минуте, отыграв всю игру. Для него этот матч стал третьим за "Аль-Фейсали", в который он перебрался в сентябре - контракт подписан на два года с опцией продления на один сезон.
После этой игры "Аль-Фейсали" с восемью очками расположился на втором месте из 16-ти, тогда как "Дамак", заработав первый балл в сезоне, оказался на 14-й позиции.
Отметим, что до переезда в Саудовскую Аравию Меркель выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года.