Вышел в старте и заработал предупреждение. Александр Меркель сыграл третий матч за новый клуб

Его команда идет без поражений.

Фото: КФФ©
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Сегодня 20:49
"Аль-Фейсали", за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, сыграл в гостях вничью с командой "Дамак" в рамках четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в городе Абха и завершилась со счетом 0:0. 

Меркель вышел в стартовом составе и заработал предупреждение на 16-й минуте, отыграв всю игру. Для него этот матч стал третьим за "Аль-Фейсали", в который он перебрался в сентябре - контракт подписан на два года с опцией продления на один сезон. 

После этой игры "Аль-Фейсали" с восемью очками расположился на втором месте из 16-ти, тогда как "Дамак", заработав первый балл в сезоне, оказался на 14-й позиции.

Отметим, что до переезда в Саудовскую Аравию Меркель выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года.
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Футбол Меркель Александр Саудовская Аравия Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
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Сегодня 20:49
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