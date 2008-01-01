"Ювентус" и "Барселона" нацелились на сына экс-звезды сборной Франции

Французский форвард менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам привлек внимание больших европейских клубов, передает "Чемпионат". В услугах нападающего заинтересованы "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Ранее уже сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны "Ливерпуля" и "Реала".

До лета 2020 года Тюрам выступал за "Генгам". В текущем сезоне на его счету три забитых мяча и пять ассистов в десяти матчах за "Боруссию". Кроме того, футболист получил дебютный вызов в сборую Франции на ближайшие международные матчи.

Маркус Тюрам является сыном бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, на клубном уровне выступавшего за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".