Казахстанский футболист помог европейскому клубу обыграть конкурента в чемпионате

Юрмальский "Спартак", за который выступает казахстанский нападающий Самат Сарсенов, на выезде обыграл "Лиепаю".

Встреча команд в рамках 25-го тура чемпионата Латвии закончилась со счетом 1:0. Исход матча решил автогол Сейдине Кейта, забитый на 68-й минуте.

Сарсенов вышел в стартовом составе, на 26-й минуте заработал желтую карточку и был заменен на 74-й минуте. Для казахстанца это был пятый матч в составе "Спартака", на его счету один гол.

Благодаря этой победе команда Сарсенова с 34 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, опережая "Лиепаю" на два балла.

Напомним, в "Спартак" Сарсенов перешел из "Валмиеры" в начале сентября. В составе "Валмиеры" казахстанец провел девять матчей и забил два гола, но из-за конфликта с тренером был исключен из основного состава.

В КПЛ Сарсенов выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.