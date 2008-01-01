"Аль-Айн" вырвал ничью в матче чемпионата ОАЭ с заменой Исламхана

"Аль-Айн", за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сыграл вничью в матче четвертого тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда встречалась на выезде с "Эль-Фуджайрой". Матч завершился со счетом 1:1. Хозяева забили на 12-й минуте и только в добавленное к основному времени матча команде Исламхана удалось сравнять. Сам казахстанец вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 81-й минуте.

Набрав пять очков в четырех матчах, "Аль-Айн" идет на шестом месте турнирной таблицы.

Напомним, что перед матчем Исламхан поздравил с чемпионством "Кайрат", который выиграл "золото" КПЛ в первый же сезон после ухода футболиста.