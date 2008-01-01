"Манчестер Сити" готовит контракт для Лионеля Месси

Стали известны подробности.

Лионель Месси. Фото: highsnobiety.com©
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Сегодня 16:22

"Манчестер Сити" готовится предложить контракт форварду "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на испанские и британские СМИ. 

Отмечается, что "горожане" сделают предложение аргентинцу в январе 2021 года. Капитан каталонцев как раз сможет начать переговоры с клубами, так как у него останется шесть месяцев до истечения соглашения. 

Напомним, Месси защищает цвета "Барселоны" с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно футболист хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться.

Метки:
Месси Лионель Манчестер Сити АПЛ Барселона
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 16:22
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