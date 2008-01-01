"Манчестер Сити" готовит контракт для Лионеля Месси

"Манчестер Сити" готовится предложить контракт форварду "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на испанские и британские СМИ.

Отмечается, что "горожане" сделают предложение аргентинцу в январе 2021 года. Капитан каталонцев как раз сможет начать переговоры с клубами, так как у него останется шесть месяцев до истечения соглашения.

Напомним, Месси защищает цвета "Барселоны" с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно футболист хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться.