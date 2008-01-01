Диего Марадона госпитализирован

60-летний легендарный бывший аргентинский футболист Диего Марадона , возглавляющий на родине клуб "Химнасия и Эсгрима", оказался в больнице, сообщает Goal со ссылкой на источники в Аргентине.

Последний раз Марадону видели на публике в пятницу, 30 октября, на игре его команды "Химнасия и Эсгрима" в первом туре чемпионата Аргентины с "Патронато" (3:0), который был посвящен именно 60-летию аргентинца. Перед игрой ему вручили памятную доску, но сам Диего не остался наблюдать за игрой, еще тогда сославшись на плохое самочувствие. Сообщается, что сейчас он доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

Между тем, представитель Марадоны сообщил, что состоянию здоровья экс-игрока ничего не угрожает. "Всю неделю он был очень грустным, ничего не хотел есть", - приводит АП слова представителя Марадоны, который добавил, что его состояние не вызывает опасений.



"У него был упадок сил, день рождения стал фактором, который в некотором смысле усложнил ситуацию. Ситуация не чрезвычайная", - сказал личный врач Марадоны Леопольдо Луке.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. Он был госпитализирован в январе 2019 года с внутренним кровотечением в желудке, а на игре Аргентина - Нигерия на чемпионате мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.