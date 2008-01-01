Экс-тренер "Астаны" и сборной Казахстана может возглавить клуб турецкой Суперлиги

Бывший главный тренер "Астаны" сборной Казахстана Станимир Стойлов может возглавить турецкий "Кайсериспор", сообщает Ajansspor.com.

По информации источника, представители клуба уже встретились с 53-летним болгарским специалистом.

Накануне "Кайсериспор" уволил своего главного тренера Бекташа Байрама. В турецкой Суперлиге команда после шести туров занимает 17-е место.

Стойлов возглавлял "Астану" с 2014 по 2018 год. Под его руководством столичная команда четыре раза кряду становилась чемпионом Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Также болгарский специалист два раза выводил астанчан в групповой раунд Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира.