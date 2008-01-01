Назван самый дорогой футболист мира до 21 года

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Первое место занял канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, трансферная стоимость которого составляет 180,4 миллиона евро. На второй строчке - англичанин Джейдон Санчо, выступающий за дортмундскую "Боруссию" -125,6 миллиона евро. Замыкает тройку форвард "Барселоны" Ансу Фати с ценником в 122,7 миллиона евро.

Также в десятку вошли: 4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3 5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3 6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106 7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8 8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1 9. Филип Фоден («Ман Сити») – 70,3 10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9 Подробнее на «Чемпионате»: 4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3 5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3 6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106 7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8 8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1 9. Филип Фоден («Ман Сити») – 70,3 10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179237-alfonso-devis---samyj-dorogoj-igrok-mira-do-21-goda.html?utm_source=copypaste

4. Эрлинг Холанд ("Боруссия") – 120,3 миллиона евро; 5. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") – 115,3; 6. Ферран Торрес ("Манчестер Сити") – 106; 7. Букайо Сака ("Арсенал") – 95,8; 8. Деян Кулусевски ("Ювентус") – 75,1; 9. Филип Фоден ("Ман Сити") – 70,3; 10. Родриго Гоэс ("Реал") – 69,9.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.