Назван самый дорогой футболист мира до 21 года

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Также в десятку вошли:
4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3 5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3 6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106 7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8 8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1 9. Филип Фоден («Ман Сити») – 70,3 10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179237-alfonso-devis---samyj-dorogoj-igrok-mira-do-21-goda.html?utm_source=copypaste
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне