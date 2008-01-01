Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб

Предлагаем вашему вниманию видео дебютного гола казахстанского нападающего Самата Сарсенова за латвийский "Спартак".

24-летний форвард отличился в матче 24-го тура против клуба "Тукумс 2000", открыв счет на восьмой минуте игры.

Напомним, этот матч стал для Сарсенова четвертым за "Спартак", в который он перешел из "Валмиеры" в начале сентября. Ранее на его счету был один ассист.

Этнический казах из России, он защищал цвета казахстанской "молодежки" и выступал за "Оренбург". А в КПЛ поиграл за "Кайрат" и "Тараз".