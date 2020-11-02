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Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб

Ранее на его счету был один ассист.

Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб
Самат Сарсенов. Фото: instagram.com/samatbrother
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Предлагаем вашему вниманию видео дебютного гола казахстанского нападающего Самата Сарсенова за латвийский "Спартак".

24-летний форвард отличился в матче 24-го тура против клуба "Тукумс 2000", открыв счет на восьмой минуте игры.

Напомним, этот матч стал для Сарсенова четвертым за "Спартак", в который он перешел из "Валмиеры" в начале сентября. Ранее на его счету был один ассист. 

Этнический казах из России, он защищал цвета казахстанской "молодежки" и выступал за "Оренбург". А в КПЛ поиграл за "Кайрат" и "Тараз". 

 

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Метки:
Сарсенов Самат Сборная РК по футболу Латвия Казахстанцы за границей Кайрат ФК

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