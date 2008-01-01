Воспитанника "Кайрата" включили в символическую сборную тура за рубежом

За новый клуб он играет с августа.

Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 07:21
Казахстанский футболист Тимур Рудосельский, выступающий за "Лори" из города Ванадзор, попал в символическую сборную десятого тура армянской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний защитник в отчетном туре отыграл полный матч против "Урарту" (1:1). После этой игры его клуб, набрав десять очков, расположился на четвертом месте из десяти.

Рудосельский - воспитанник "Кайрата"

Весной казахстанец подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. В "Лори" игрок перешел в августе.

В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
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Футбол Рудосельский Тимур Сборная РК по футболу Кайрат ФК
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:21
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