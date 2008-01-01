Воспитанника "Кайрата" включили в символическую сборную тура за рубежом

Казахстанский футболист Тимур Рудосельский
, выступающий за "Лори"
из города Ванадзор, попал в символическую сборную десятого тура армянской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
25-летний защитник в отчетном туре отыграл полный матч против "Урарту" (1:1). После этой игры его клуб, набрав десять очков, расположился на четвертом месте из десяти.
Рудосельский - воспитанник "Кайрата"
.
Весной казахстанец подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. В "Лори" игрок перешел
в августе.
В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.