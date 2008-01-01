Казахстанский футболист забил дебютный гол за европейский клуб

Казахстанский нападающий Самат Сарсенов забил дебютный гол за латвийский "Спартак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний форвард отличился в матче 24-го тура чемпионата Латвии с клубом "Тукумс 2000", открыв счет на восьмой минуте игры.

Для Сарсенова это четвертый матч за "Спартак", также на его счету один ассист.

В "Спартак" Сарсенов перешел из "Валмиеры" в начале сентября. В составе "Валмиеры" казахстанец провел девять матчей и забил два гола, но из-за конфликта с тренером был исключен из основного состава.

В КПЛ Сарсенов выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.