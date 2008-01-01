На родине футболиста "Астаны" досрочно завершили чемпионат из-за коронавируса

Чемпионат и Кубок Исландии по футболу завершены досрочно из-за пандемии коронавируса
, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Исландии (KSI).
Отмечается, что такое решение приняло правление KSI в соответствии с постановлением, которое было выпущено в июле.
К настоящему моменту сыграны 18 туров чемпионата из 22. Итоговое положение команд определяется в соответствии со средним количеством набранных за игру очков. Так, чемпионом страны признан "Валюр", который вместе с "Хабнарфьордюром", "Брейдабликом" и "Стьярнаном" отобрался в еврокубковые турниры.
Добавим, что за "Астану"
с 2019 года выступает полузащитник сборной Исландии Рунар Сигурьонссон
. На родине он играл за тот же "Валюр", а также за "Коупавогюр" и "Тиндастолл".