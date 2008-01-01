На родине футболиста "Астаны" досрочно завершили чемпионат из-за коронавируса

И определили чемпиона.

Рунар Сигурьонссон. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 11:35
Чемпионат и Кубок Исландии по футболу завершены досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает Р-Спорт со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Исландии (KSI).

Отмечается, что такое решение приняло правление KSI в соответствии с постановлением, которое было выпущено в июле.

К настоящему моменту сыграны 18 туров чемпионата из 22. Итоговое положение команд определяется в соответствии со средним количеством набранных за игру очков. Так, чемпионом страны признан "Валюр", который вместе с "Хабнарфьордюром", "Брейдабликом" и "Стьярнаном" отобрался в еврокубковые турниры.

Добавим, что за "Астану" с 2019 года выступает полузащитник сборной Исландии Рунар Сигурьонссон. На родине он играл за тот же "Валюр", а также за "Коупавогюр" и "Тиндастолл".
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Сегодня 11:35
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