Исламхан вышел на замену и отдал ассист за клуб из ОАЭ

"Аль-Айн"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, потерпел первое поражение в чемпионате ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Аль-Айн" уступил на своем поле "Аль-Шарже"
в рамках третьего тура - 1:2.
На перерыв хозяева ушли, проигрывая в два мяча после точных ударов Кайо Лукаса и Игора Коронадо на 16-й и 30-й минутах. Во втором отрезке игры, а именно на 83-й минуте Мохаммед Али Шейкер один мяч отыграл с передачи Исламхана, вышедшего на замену сразу после перерыва. Однако "Аль-Айн" не смог спастись от поражения.
После этой неудачи команда казахстанца с четырьмя очками расположилась на восьмом месте из 14-ти, "Аль-Шаржа", набрав девять баллов, оказалась на второй позиции.
27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт
с клубом на три года.