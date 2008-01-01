Исламхан вышел на замену и отдал ассист за клуб из ОАЭ

Соперник поднялся на второе место.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 07:20
"Аль-Айн", за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, потерпел первое поражение в чемпионате ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Аль-Айн" уступил на своем поле "Аль-Шарже" в рамках третьего тура - 1:2.

На перерыв хозяева ушли, проигрывая в два мяча после точных ударов Кайо Лукаса и Игора Коронадо на 16-й и 30-й минутах. Во втором отрезке игры, а именно на 83-й минуте Мохаммед Али Шейкер один мяч отыграл с передачи Исламхана, вышедшего на замену сразу после перерыва. Однако "Аль-Айн" не смог спастись от поражения.

После этой неудачи команда казахстанца с четырьмя очками расположилась на восьмом месте из 14-ти, "Аль-Шаржа", набрав девять баллов, оказалась на второй позиции.

27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт с клубом на три года.
Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан ОАЭ Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:20
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