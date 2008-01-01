Европейский клуб выиграл матч после выхода на замену кандидата в сборную Казахстана по футболу

Первый тайм выдался без голов.

Магомед Парагульгов. Фото: ФК "Кайсар"©
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Сегодня 22:41
Футбольный клуб "Эрмис", за который выступает казахстанец Магомед Парагульгов, победил "Неа Саламину" в рамках пятого тура чемпионата Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Ларнаке и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Эрмиса". Решающий гол на 84-й минуте забил Теодосис Кипру.

Победа позволила "Эрмису" набрать десять очков и расположиться на девятом месте из 14-ти. Команда "Неа Саламина" с тремя баллами осела в подвале турнирной таблицы. 

Парагульгов появился на поле на 52-й минуте, заменив Педро Лемоса.

26-летний казахстанец перешел в нынешний клуб в сентябре, подписав контракт до конца сезона.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат", "Иртыш" и "Кайсар". Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 22:41
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