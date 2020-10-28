Европейский клуб выиграл матч после выхода на замену кандидата в сборную Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Эрмис"
, за который выступает казахстанец Магомед Парагульгов
, победил "Неа Саламину"
в рамках пятого тура чемпионата Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Ларнаке и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Эрмиса". Решающий гол на 84-й минуте забил Теодосис Кипру.
Победа позволила "Эрмису" набрать десять очков и расположиться на девятом месте из 14-ти. Команда "Неа Саламина" с тремя баллами осела в подвале турнирной таблицы.
Парагульгов появился на поле на 52-й минуте, заменив Педро Лемоса.
26-летний казахстанец перешел в нынешний клуб в сентябре, подписав контракт до конца сезона.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат", "Иртыш" и "Кайсар". Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне